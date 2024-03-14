Advertisement

عربي-دولي

أحدث تحرّك أميركي ضد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي

Lebanon 24
14-03-2024 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1175114-638460378912818884.jpg
Doc-P-1175114-638460378912818884.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم الخميس.


ووفقاً لموقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الوزارة أضافت كيانين هما موشيس فارم وزفيس فارم، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين إسرائيليين، إلى قائمة العقوبات.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:19 | 2024-03-14
13:15 | 2024-03-14
13:12 | 2024-03-14
13:00 | 2024-03-14
12:42 | 2024-03-14
12:38 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24