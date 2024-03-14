أحدث تحرّك أميركي ضد النشاط الاستيطاني الاسرائيلي

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم الخميس.





ووفقاً لموقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الوزارة أضافت كيانين هما موشيس فارم وزفيس فارم، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين إسرائيليين، إلى قائمة العقوبات.

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