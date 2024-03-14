Advertisement

عربي-دولي

سعر النفط يرتفع... كم أصبح سعر البرميل؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1175118-638460387493433730.jpg
Doc-P-1175118-638460387493433730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية تشرين الثاني من العام الماضي.

وقد أرجع خبراء الطاقة الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:19 | 2024-03-14
13:15 | 2024-03-14
13:12 | 2024-03-14
13:00 | 2024-03-14
12:38 | 2024-03-14
12:24 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24