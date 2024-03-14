سعر النفط يرتفع... كم أصبح سعر البرميل؟

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية تشرين الثاني من العام الماضي.



وقد أرجع خبراء الطاقة الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. (روسيا اليوم)

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