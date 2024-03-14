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لتفادي أي تصعيد.. ملك الأردن يؤكد للرئيس عباس ضرورة إدامة التنسيق

Lebanon 24
14-03-2024 | 13:15
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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال اتصال هاتفى، مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الخميس، ضرورة إدامة التنسيق لتفادى أى تصعيد محتمل فى القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 وشدد الملك عبدالله الثاني ، طبقا لبيان الديوان الملكي ، على أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأطراف لمنع أية إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية..مجددا التأكيد على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن لتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع وضمان إيصال المساعدات العاجلة.

 وأعاد العاهل الأردني التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة ، ودعمه لأية خطوات تقوم بها القيادة الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

 وشدد ملك الأردن على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

( اليوم السابع)
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