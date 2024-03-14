حزب نتنياهو يردّ على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي: لسنا جمهورية موز

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هاجم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر بعد أن دعا إلى إجراء انتخابات إسرائيلية لخلافة نتنياهو.وقال الحزب في بيان له إن "إسرائيل دولة ديمقراطية مستقلة وفخورة انتخبت رئيس الوزراء نتنياهو، وليست جمهورية موز".كما أضاف أن "رئيس الوزراء نتنياهو يقود سياسة حازمة تحظى بدعم أغلبية كبيرة من الشعب".وأضاف "خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد النصر الكامل على حماس، ويرفض أي إملاءات دولية لإقامة دولة فلسطينية إرهابية، ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".كما تابع أنه "من المتوقع من السيناتور شومر أن يحترم حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. وهذا صحيح دائماً، ولكنه يكون صحيحاً بشكل أكبر في زمن الحرب". (العربية)