Advertisement

عربي-دولي

"الصحة العالمية" تعلن إيصال إمدادات طبية لمستشفى "الأقصى" تكفي 80 ألف مريض

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1175146-638460433732600895.jpeg
Doc-P-1175146-638460433732600895.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن إمدادات طبية تكفي 80 ألف مريض تم توصيلها إلى مستشفى الأقصى في قطاع غزة أمس.

 وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، على منصة «إكس»، أن الاحتياجات الصحية في مستشفى الأقصى «تتجاوز قدراته بكثير»، وأن اثنين من مستودعاته يؤويان سبعة آلاف نازح.

 وأضاف غيبريسوس أن 140 من العاملين بمجال الرعاية الصحية، 70 بالمائة منهم متطوعون، يعكفون على خدمة 650 مريضا في المستشفى.

 وطالب غيبريسوس بحماية البنى التحتية الصحية والمدنية والسماح بوصول المساعدات لمنظمة الصحة والجهات الشريكة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

( الشرق الأوسط)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:15 | 2024-03-14
16:05 | 2024-03-14
16:00 | 2024-03-14
15:39 | 2024-03-14
15:30 | 2024-03-14
15:19 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24