"الصحة العالمية" تعلن إيصال إمدادات طبية لمستشفى "الأقصى" تكفي 80 ألف مريض

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن إمدادات طبية تكفي 80 ألف مريض تم توصيلها إلى مستشفى الأقصى في قطاع غزة أمس.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، على منصة «إكس»، أن الاحتياجات الصحية في مستشفى الأقصى «تتجاوز قدراته بكثير»، وأن اثنين من مستودعاته يؤويان سبعة آلاف نازح.

وأضاف غيبريسوس أن 140 من العاملين بمجال الرعاية الصحية، 70 بالمائة منهم متطوعون، يعكفون على خدمة 650 مريضا في المستشفى.

وطالب غيبريسوس بحماية البنى التحتية الصحية والمدنية والسماح بوصول المساعدات لمنظمة الصحة والجهات الشريكة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

( الشرق الأوسط)