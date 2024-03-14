الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ١٩

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الخميس، إن الرئيس محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة "وفا": "الرئيس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19".

وسيكون محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد أشتيه، الذي قدم في 26 شباط الماضي استقالة حكومته.

وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

سيواجه محمد مصطفى حاليا مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

( سكاي نيوز)