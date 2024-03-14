جريمة بشعة في بلدٍ عربيّ... 3 فتيات قتلن والدهن رمياً بالرصاص

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هزّت جريمة بشعة مدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا، بعدما اعترفت 3 شقيقات أنهن قتلن والدهن رمياً بالرصاص عندما كان نائما.وفي التفاصيل، أفادت مديرية أمن سبها بأن ثلاث فتيات اعترفن بقتل والدهن ورمي جثته في قنوات الصرف الصحي لإخفاء الجريمة، وذلك بسبب محاولته التحرّش بهنّ.وأضافت أن رجال الأمن اكتشفوا الجريمة حيث تم القبض على الفتيات الثلاث وإحالتهن إلى النيابة العامة. (العربية)