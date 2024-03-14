Advertisement

عربي-دولي

جريمة بشعة في بلدٍ عربيّ... 3 فتيات قتلن والدهن رمياً بالرصاص

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1175158-638460454300259410.jpg
Doc-P-1175158-638460454300259410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزّت جريمة بشعة مدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا، بعدما اعترفت 3 شقيقات أنهن قتلن والدهن رمياً بالرصاص عندما كان نائما.

وفي التفاصيل، أفادت مديرية أمن سبها بأن ثلاث فتيات اعترفن بقتل والدهن ورمي جثته في قنوات الصرف الصحي لإخفاء الجريمة، وذلك بسبب محاولته التحرّش بهنّ.
Advertisement

وأضافت أن رجال الأمن اكتشفوا الجريمة حيث تم القبض على الفتيات الثلاث وإحالتهن إلى النيابة العامة. (العربية)
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:15 | 2024-03-14
16:05 | 2024-03-14
16:00 | 2024-03-14
15:39 | 2024-03-14
15:30 | 2024-03-14
15:19 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24