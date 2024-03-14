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الرئاسة الفلسطينية: يجب ألا يكون الهدف من إنشاء الممر البحري في غزة هو التهجير

Lebanon 24
14-03-2024 | 15:15
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شدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على ضرورة ألا يكون هدف الممر البحري المزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات إلى غزة هو التهجير.

وأكد على أن هدف السلطة الفلسطينية الأول هو إيقاف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات.

 وقال أبو ردينة لـ«وكالة أنباء العالم العربي» اليوم الخميس: «الممر البحري يجب ألا يكون هدفه التهجير، وهنالك خمسة ممرات مع غزة ونستطيع إيصال المواد الغذائية، مشكور كل من يريد أن يقدم مساعدات لغزة، لكن يجب ألا تكون سببا في التهجير أو لخلق واقع لا نرضى عنه».

وكانت الولايات المتحدة وقبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي أصدرت بيانا مشتركا اليوم أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع.

( الشرق الأوسط)
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