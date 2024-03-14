الحوثيون: سنمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح

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أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.وقال الحوثي في خطاب متلفز مساء اليوم الخميس: "قدمنا 34 شهيدا في عملياتنا التي نقوم بها إسنادا للمقاومة الفلسطينية".وأضاف "سنمنع عبور السفن المرتبطة بالعدوّ من المحيط الهندي لرأس الرجاء الصالح". (روسيا اليوم)