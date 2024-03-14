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عربي-دولي

هكذا علّقت الصين على حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

Lebanon 24
14-03-2024 | 16:21
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نددت الصين بمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي بحظر تطبيق "تيك توك" ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له.


وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ: "على الولايات المتحدة احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة بشكل صادق والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف، وعليها أيضا توفير بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة".
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وأضاف: "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل حازم".

بدوره، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن التصويت الأميركي "يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".


كما اشار إلى أنه "إذا كان يمكن استخدام ما يسمى بمبررات الأمن القومي لقمع شركات ممتازة من بلدان أخرى تعسفا، فلا وجود للإنصاف والعدالة إطلاقا".

وأضاف: "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع الطرق تماما".
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