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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقتحمون مبنى صحيفة "نيويورك تايمز"

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:15
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اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، احتجاجا على انحياز الصحيفة لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

 وأفاد مراسل الأناضول، أن متظاهرين وتجمعوا  أمام مبنى الصحيفة في منطقة مانهاتن، بمدينة نيويورك، مرتدين قمصانا كتب عليها "الحرية لفلسطين"، ورددوا شعارات تتهم الصحيفة بـ"المشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

 وأضاف أن نحو 100 متظاهر استطاعوا الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة.

 وأشار المراسل، إلى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين المقتحمين للمبنى.

 
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