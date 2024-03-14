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"حماس": سلمنا الوسطاء تصوّرا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:06
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أعلنت حركة "حماس" مساء اليوم الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان لها: "في سياق متابعة حركة حماس  للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات  له، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم  للإخوة الوسطاء تصورا شاملا يرتكز على  هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".
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وأضافت: "كما ويشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه". (روسيا اليوم)
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