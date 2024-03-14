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عربي-دولي

هل قدم الاحتلال دليلا على مزاعمه ضد الأونروا؟.. مفوض أوروبي يُجيب

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:35
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قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، الخميس، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

 جاء ذلك في تصريح بالعاصمة البلجيكية بروكسل، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 وشدد لينارسيتش، أنه من المهم مواصلة الأونروا أنشطتها في المنطقة.

 وأعرب عن ارتياحه من الإجراءات الفورية للأونروا بعد توجيه الاتهامات إليها من طرف إسرائيل، حول ضلوع موظفين لها في هجمات 7 تشرين الأول 2023.

 وأضاف في هذا الإطار: "كان رد فعل الأونروا صحيحا وفوريا وفاعلا. فلقد اتخذت العديد من الإجراءات، وثمة الآن تحقيق ودراسة حول الموضوع، ونحن مرتاحون لذلك".

 ووصف لينارسيتش، الأونروا بأنها "منظمة لا يمكن ملء فراغها".

 وقال: "الأونروا لها دور حاسم في قطاع غزة، لأن لديها بنية تحتية فريدة ومستودعات ومآوٍ وقدرات لوجستية".

( الأناضول)
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