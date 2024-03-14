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فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أقصى الشرق الروسيّ

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:26
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فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في أقصى الشرق الروسي، في إطار اقتراع يمتدّ لثلاثة أيّام.

وبدأت عمليات التصويت في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، على أن تُختتم، الأحد، في جيب كالينينغراد الروسي الواقع داخل الاتحاد الأوروبيّ. (الحرة)
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