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مصر واسبانيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:21
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن القاهرة ومدريد تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة، ومراعاة الحالة الانسانية التي وصلت إلى حد المجاعة في الشمال.

 
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، عقد مساء اليوم الخميس، أن المساعدات لا تصل إلى القطاع بالكميات الكافية، نظرا للإجراءات المعقدة والمتعمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة زيادة المساعدات للفلسطينيين.
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كما لفت إلى اتساق الرؤية بين مدريد والقاهرة حول مخاطر أي أعمال عسكرية في منطقة رفح، في ضوء تكدس الفلسطينيين في تلك المنطقة، ومخاطر دفع الفلسطينيين نحو النزوح من قطاع غزة أو الضفة الغربية، لتصفية القضية الفلسطينية وانتقال العبء لدول الجوار.

وتابع شكري: "مستمرون في العمل معا لمواجهة هذا التحدي، والتحديات الأخرى كالإرهاب والهجرة غير الشرعية، بناء على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والعلاقة التاريخية التي نعمل على تطويرها".
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