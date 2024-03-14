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عربي-دولي

أميركي تنتهي من صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم هدنة في غزة

Lebanon 24
14-03-2024 | 17:46
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وضعت الولايات المتحدة الأميركية اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن حرب إسرائيل وحركة حماس.

والمسودة النهائية "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية". (الحرة)
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