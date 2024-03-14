بوريل: واشنطن تبذل الكثير لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الخميس إنه "يتعين على الولايات المتحدة ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط ما وصفها بكارثة من صنع الإنسان في القطاع".وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي في واشنطن بعد اجتماعات في العاصمة الأميركية إن "الجهود التي بذلت أخيراً بما في ذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو من سفن لم تكن فعالة مثل الطرق البرية التي قد تتيح لمئات الشاحنات الدخول كل يوم".وتابع: "نتوقّع بالتأكيد أن تواصل الحكومة الأميركية الضغط، وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لفتح الحدود وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية".وأفاد بأن "واشنطن تبذل الكثير لضمان وصول المزيد من المساعدات".وقال بوريل: "لقد قمنا بزيادة دعمنا الإنساني لكنه بالتأكيد ليس كافياً".وأردف بالقول: "الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن هناك إعاقة واضحة لوصول المساعدات الإنسانية من قبل الجهة التي تسيطر على الحدود في غزة، وهي الحكومة الإسرائيلية".