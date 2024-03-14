Advertisement

عربي-دولي

بوريل: واشنطن تبذل الكثير لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
14-03-2024 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1175218-638460588847219784.jpg
Doc-P-1175218-638460588847219784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الخميس إنه "يتعين على الولايات المتحدة ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط ما وصفها بكارثة من صنع الإنسان في القطاع".
Advertisement
وأضاف بوريل في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الأوروبي في واشنطن بعد اجتماعات في العاصمة الأميركية إن "الجهود التي بذلت أخيراً بما في ذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو من سفن لم تكن فعالة مثل الطرق البرية التي قد تتيح لمئات الشاحنات الدخول كل يوم".
وتابع: "نتوقّع بالتأكيد أن تواصل الحكومة الأميركية الضغط، وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لفتح الحدود وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
وأفاد بأن "واشنطن تبذل الكثير لضمان وصول المزيد من المساعدات".
وقال بوريل: "لقد قمنا بزيادة دعمنا الإنساني لكنه بالتأكيد ليس كافياً".
وأردف بالقول: "الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن هناك إعاقة واضحة لوصول المساعدات الإنسانية من قبل الجهة التي تسيطر على الحدود في غزة، وهي الحكومة الإسرائيلية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:33 | 2024-03-15
00:29 | 2024-03-15
00:28 | 2024-03-15
00:19 | 2024-03-15
00:14 | 2024-03-15
19:48 | 2024-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24