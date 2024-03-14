حماس: قدّمنا للوسطاء تصوراً شاملاً عن إتّفاق هدنة

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قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس الخميس إنّها "قدّمت للوسطاء تصوراً شاملاً عن اتفاق هدنة يستند إلى وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".وأضافت حماس في بيان أن "التصوّر يشمل أيضاً رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في تفاصيل.