كيف علّق نتنياهو على موقف حماس الجديد من الهدنة؟

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "مقترح هدنة جديد في قطاع غزة قدمته حركة حماس إلى الوسطاء يوم الخميس ما يزال مستنداً إلى مطالب غير واقعية".وذكر البيان أن "إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسّع الجمعة".