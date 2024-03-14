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20 شهيداً و155 جريحاً أثناء انتظار مساعدات في غزّة

Lebanon 24
14-03-2024 | 19:30
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار ليل الخميس في مدينة غزة على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية، ممّا أسفر عن 20 شهيدا و155 جريحاً على الأقلّ.
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وقالت الوزارة في بيان إنّه "وصل الى مجمّع الشفاء الطبي 20 شهيداً و155 إصابة حتى اللحظة جرّاء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمّع للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات الانسانية لسدّ رمقهم عند دوّار الكويت بغزة".
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