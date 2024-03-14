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حادث جنوب غربي الحديدة في اليمن

Lebanon 24
14-03-2024 | 19:48
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن.
وأضافت الهيئة أن "السلطات تحقّق في الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.
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