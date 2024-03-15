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عربي-دولي
الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة للحوثيين
Lebanon 24
15-03-2024
|
00:19
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أعلن الجيش الأميركي فجر الجمعة أنه دمّر تسعة صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار للحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان إنها دمرت هذه الأسلحة بعد أن أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن، سقط اثنان منها في خليج عدن والاثنان الباقيان في البحر الأحمر، من دون أن يسفر أي منها عن أضرار.
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وفي بيانها أوضحت سنتكوم أن "الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن بالإضافة إلى صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".
وأضافت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف".
ولفتت سنتكوم في بيانها إلى أن قواتها "نجحت في تحديد وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وبحسب البيان فإن "هذه الأسلحة تم تحديدها كتهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
وعلى جاري عادتها في بياناتها السابقة، شدّدت القيادة العسكرية الأميركية على أنّها تتخذ "هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وأتى بيان سنتكوم بعد أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخميس أنها تلقّت بلاغا من سفينة بوقوع انفجار قربها قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن الانفجار لم يتسبب بإصابات أو أضرار.
وذكرت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان أن "سفينة أبلغت عن انفجار" قربها بينما كانت على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن الواقعة جنوبي اليمن.
وأكدت الوكالة أن "السفينة لم تصب بأية أضرار والطاقم بخير".
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