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عربي-دولي

كيف ينظر "الغزاويون" إلى يحيى السنوار؟ تحليل يفاجئ إسرائيل

Lebanon 24
15-03-2024 | 00:28
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لا يزال زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، يتمتع بدعم فلسطيني كبير في القطاع، وفق ما كشفه تحليل خاص أجرته شركة "بازيلا" لمعلومات الأعمال، لصالح صحيفة "معاريف" العبرية.
وأظهر التحليل، أن الخطاب العام على مواقع التواصل الاجتماعي الناطقة باللغة العربية في غزة، كان إيجابيا بشكل رئيسي تجاه "حماس" بشكل عام وتجاه زعيمها في غزة، وتجاه زعيمها يحيى السنوار على وجه الخصوص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
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واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخطاب العام الإيجابي تجاه السنوار "مفاجئ".

وقال خبراء الشركة إن "من الممكن ملاحظة تزايد الخطاب الإيجابي تجاه السنوار شخصيا عندما تظهر تهديدات ضده من الجانب الإسرائيلي في وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، بعد أن صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن المقاتلين سيصلون إلى السنوار أحياء أو أموات"، شوهدت ردود فعل كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي في غزة تمدحه باعتباره الشخص الذي فاجأ إسرائيل، وأنه، بالرغم من كل المعلومات الاستخبارية التي بحوزة إسرائيل، لا يزال مختفيا".

وإلى جانب الخطاب الإيجابي، ظهر العديد من التعليقات التي حملت إسرائيل مسؤولية الوضع في غزة، وتمنت "دمار العدو الصهيوني"، وصلّت من أجل الشعب الفلسطيني.

ومع بدء شهر رمضان من دون توقف القتال، ظهرت تعليقات كثيرة أشادت بالسنوار باعتباره شخصًا "يقف بحزم في وجه التهديدات الإسرائيلية". (روسيا اليوم)
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