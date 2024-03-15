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لنصف ساعة.. روسيا تشوش على طائرة وزير الدفاع البريطاني

Lebanon 24
15-03-2024 | 00:36
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خلال عودته من بولندا، تعرضت طائرة وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إلى التشويش من قبل الروس، وفق ما ذكره مصدر حكومي بريطاني.

وقال مصدر حكومي بريطاني إن من المرجح أن روسيا شوشت على نظام تحديد المواقع (GPS) في طائرة وزير الدفاع البريطاني لـ30 دقيقة.
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كما أضاف "نعتقد أن موسكو شوشت على طائرة شابس قرب كالينينغراد الروسية".
وأدى التشويش إلى انقطاع اتصال الهواتف الخلوية بشبكة الإنترنت، كما اضطرَ الطيارون إلى استخدام أنظمة ملاحة أخرى.
وتنتمي الطائرة إلى سلاح الجو الملكي البريطاني، وهي من طراز "داسو فالكون 900LX"، ويطلق عليها اسم " Envoy".
حادثة غير مألوفة
 
هذا ولم يعرف ما إذا كان التشويش استهدف وزير الدفاع البريطاني بشكل شخصي، ولكن شابس قال "إن الأمر لم يهدد سلامة الركاب في الطائرة، كما أن الحادثة بحد ذاتها ليست مألوفة الحدوث في هذه المنطقة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وكان شابس عائداً من زيارة موقع عسكري شمال بولندا يبعد نحو 100 ميل (160 كيلومتراً) من كالينغراد، حيث حضر جزءاً من مناورات "ستسفايد ديفيندر" لحلف شمال الأطلسي التي تعد الأكبر منذ الحرب الباردة، ويشارك فيها نحو 90 ألف جندي من الدول الأعضاء.
وخلال الرحلة إلى بولندا انتقد وزير الدفاع البريطاني تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن استعداد بلاده للحرب النووية، واصفاً خطاب بوتين بـ "غير المسؤول".
 
ليست المرة الأولى
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نظام الملاحة الدولي في طائرات بريطانية إلى التشويش من قبل روسيا، فقد حدث ذلك فوق قبرص عام 2021، كما طاول طائرات مقاتلة من طرازات "إف-35" و"تيفون"، وطائرات نقل من طراز "A400M"، إضافة إلى طائرات مخصصة لنقل الجند من طراز "فويغر".
 
كما صدرت بلاغات عن بولندا وبعض دول البلطيق في الشأن ذاته خلال الأشهر الماضية، وقال معهد "الحرب" الذي يرصد مسار المعارك في أوكرانيا إن مناطق في شمال وشرق بولندا تعرضت إلى التشويش خلال (كانون الثاني) الماضي، بينما شوهدت حوادث مماثلة في مناطق جنوب بحر البلطيق خلال الشهر الذي سبقه. (سكاي نيوز)
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