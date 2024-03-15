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عربي-دولي
بعد فشل الهدنة.. ردود إسرائيلية على مقترح حماس حول صفقة
Lebanon 24
15-03-2024
|
00:55
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أعلنت حركة حماس أمس الخميس أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للاتفاق مع إسرائيل بما في ذلك ملف تبادل المحتجزين، وذلك بعد فشل التوصل لهدنة في غزة قبل شهر رمضان.
"ضرورية للاتفاق"
وقالت الحركة في بيان إن التصور الذي قدمته يرتكز على "المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".
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كما أوضحت أن هذه المبادئ والأسس تشمل وقف الحرب على قطاع غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات لسكانه وعودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
"غير واقعية"
في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس ما زالت تتمسك بما وصفها بمطالب "غير واقعية".
ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء عن مكتب نتنياهو القول إن من المقرر إطلاع مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على هذا الموضوع الجمعة.
"مطالب معقولة"
بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قطر سلمت فريق التفاوض الإسرائيلي ردا رسميا من حركة حماس على الاقتراح الأخير بشأن صفقة المحتجزين، فيما قال مصدر مطلع إنه تضمن مطالب "معقولة".
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن المصدر المطلع قوله إن قائمة المطالب التي تضمنها رد حماس تشير إلى "تقدم إيجابي" في المفاوضات.
وأبلغ المصدر هيئة البث الإسرائيلية قائلا "من الممكن التوصل إلى اتفاق"، بحسب الصحيفة. (العربية)
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