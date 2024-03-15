من هو رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد؟

كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، في حين تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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من هو؟

ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.



"حكومة تكنوقراط"

إلى هذا، أكد مصدر فلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مصطفى تسلم كتاب تكليفه بتشكيل حكومة "تكنوقراط"، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية.



"ملف الإعمار"

جاء في خطاب تكليف رئيس الوزراء الجديد أن تكون على رأس أولويات الحكومة "قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال السريع والفعال من الإغاثة الإنسانية المطلوبة إلى الانتعاش الاقتصادي ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار".

كما كلف عباس رئيس الوزراء الجديد "بوضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية توحيد المؤسسات ما بين محافظات الوطن كوحدة جغرافية وسياسية ووطنية ومؤسساتية واحدة"، وفق ما أوردته الوكالة الفلسطينية.



إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

ومن ضمن التكليفات التي تلقاها مصطفى أيضا ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية بما فيها القدس والمحافظات الجنوبية في أقرب وقت ممكن".



في السياق، أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند للسلام اليوم الخميس أنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى وفريقه لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والسياسية.



"أتطلع لمواصلة العمل"

وأضاف على منصة إكس "أتطلع لمواصلة العمل بشكل وثيق مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديد وفريقه".



وأوضح وينسلاند أنه يشجع جميع الجهود الرامية على التغلب على التحديات الحالية، بما في ذلك الخلافات الفلسطينية الفلسطينية.



وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة على أن تكون حكومة "تكنوقراط" خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية.



وكان مصدر مقرب من الرئاسة الفلسطينية قال يوم الثلاثاء الماضي إن عباس سيكلف مصطفى بتشكيل حكومة من الكفاءات والأكاديميين، على أن يكون برنامجها هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتتكفل بإدارة كل الملفات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في القطاع.