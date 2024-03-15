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خاص

رفح...أكبر نسبة اكتظاظ سكاني

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-03-2024 | 03:45
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يعيش حاليًا في مدينة رفح ما يقارب المليون وخمسمئة ألف فلسطيني، في مساحة جغرافية لا تتعدّى 55 كلم مربعًا، أي بما معدله 28 ألف نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهو أكبر نسبة اكتظاظ في العالم، مع أجواء غير آمنة امنيًا واجتماعيًا وصحّيًا، الأمر الذي استدعى استنفارًا أمميًا لتأمين المواد الغذائية لهذا الكمّ من الأعداد البشرية، التي تعيش ظروفًا صحّة سيئة للغاية، حيث بدأ الجوع يدّق أبواب أغلبية الفلسطينيين المحشورين في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة نسبيًا، مع تواصل التهديدات الإسرائيلية في اجتياح مدينة رفح.
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من هذه الزاوية تبدي المؤسسات الإنسانية الأممية اهتمامًا مركزيًا للحؤول دون تفاقم الوضع أكثر مع تكاثر الإصابات بفيروسات جرثومية متأتية من نقص أساسي في التغذية وفي عدم إمكانية توافر المستلزمات الطبية للمعالجة، مع تفشي كافة أنواع الأمراض الناتجة عن عدم توافر الحدّ الأدنى من النظافة البيئية والطبيعية.




المصدر: لبنان 24

خاص

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