لأول مرة.. مقاطعة خيرسون تشارك في تصويت الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

أدلى حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، بصوته في مركز انتخابي في المقاطعة التي تشارك لأول مرة منذ انضمامها إلى روسيا في تصويت الانتخابات الرئاسية.



وكتب سالدو عبر قناته على "تليغرام": "لقد حانت لحظة تاريخية، وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في خيرسون".

مقاطعة خيرسون تشارك لأول مرة في تصويت الانتخابات الرئاسية الروسيةhttps://t.co/bIhxy9OyFu pic.twitter.com/D9n0ajA43E — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 15, 2024 Advertisement

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها صباح اليوم الجمعة، في الشرق الأقصى الروسي، حيث سيستمر التصويت ثلاثة أيام في عموم روسيا.



كما فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ أبوابها أمام الناخبين.



وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 آذار.



ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، وليونيد سلوتسكي عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، ونيكولاي خاريتونوف عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديسلاف دافانكوف عن "حزب الناس الجدد".

وكانت قد انضمت خيرسون وزابوروجيه ودونيتسك ولوغانسك إلى روسيا في أيلول 2022، بموجب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة لصالح العودة إلى روسيا. (روسيا اليوم)