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عربي-دولي

ماكرون يدعو أوروبا لـ"الاستعداد للرد" إذا صعدت روسيا حربها

Lebanon 24
15-03-2024 | 03:08
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين خصم لن يتوقف في أوكرانيا إذا لحقت الهزيمة بقوات كييف في الصراع الدائر منذ عامين، حاثاً الأوروبيين على ألا يكونوا "ضعفاء" وأن يستعدوا للرد.
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وأثار ماكرون جدلاً الشهر الماضي، بعد أن قال إنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى أوكرانيا في المستقبل في وقت نأى فيه زعماء كثيرون بأنفسهم عن ذلك بينما عبر آخرون، خاصة في شرق أوروبا، عن دعمهم.

وذكر ماكرون في مقابلة تلفزيونية موجهة في معظمها إلى الفرنسيين: "إذا فازت روسيا بهذه الحرب، ستنخفض مصداقية أوروبا إلى الصفر"، وذلك بعد أن انتقد زعماء المعارضة الفرنسية تصريحاته ووصفوها بأنها داعية للحرب.

وأضاف أنه يختلف "بشدة" مع زعماء المعارضة، لكن "اليوم، اتخاذ قرار بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد دعم أوكرانيا لا يعني اختيار السلام، بل اختيار الهزيمة. الأمر مختلف".
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