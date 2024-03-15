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عربي-دولي

بدء محاكمة قتلة الرهبان في جنوب إفريقيا

Lebanon 24
15-03-2024 | 03:25
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مثل رجلان متهمان بقتل 3 رهبان مصريين ينتمون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية طعنا هذا الأسبوع، أمام محكمة في جنوب إفريقيا أمس الخميس، وسيظلان رهن الاحتجاز حتى مثولهما المقبل أمام المحكمة.

ويدعى أحد المتهمين سعيد باسندا، والذي كان يرتدي قميصا أزرق اللون ويلف يده اليسرى ضمادة بيضاء، وهو مصري (37 عاما)، كما ويدعى المتهم الآخر صامويل أفاماركوس، في لائحة الاتهام، وهو من جنوب إفريقيا (47 عاما).
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وسجل كلاهما عنوانيهما على أنهما نفس المنطقة في بلدة كولينان شرق العاصمة بريتوريا، حيث وقعت جريمة القتل.

وتم تأجيل القضية إلى 27 آذار الجاري حتى يحصل الإثنان على التمثيل القانوني والمترجم العربي الذي طلباه.

وتم القبض عليهما بعد مقتل الرهبان، الثلاثاء، في دير القديسين مرقس الرسول وصموئيل المعترف في كولينان، حيث تعرض شخص رابع أيضا للضرب بقضيب حديدي قبل أن يفر إلى بر الأمان، وفقا للشرطة.

وكان بعض أعضاء الكنيسة، الذين كانوا يرتدون عباءات سوداء، في قاعة المحكمة وجلسوا بهدوء أثناء سير الإجراءات القصيرة.

وبحسب الشرطة، لم يسرق أي شيء خلال الهجوم، وما يزال الدافع مجهولا.

ويقع المقر الرئيسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ولها أبرشيات في عدة دول، وهي واحدة من أقدم المجتمعات المسيحية في العالم.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الرهبان (القساوسة) المصريين الذين قتلوا، هم تكلا الصموئيلي ويسطس فا مرقس ومينا فا مرقس. (سكاي نيوز)
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