للراغبين بالعمل معها... الاستخبارات البريطانية تنشر لغزا (صورة)

نشرت وكالة GCHQ الاستخبارية البريطانية لغزا مرئيا جديدا لاختبار مهارات الراغبين بتجنيدهم في صفوفها، وقالت إن اللغز يستهدف "من يفكرون، ويرون العالم بشكل مختلف".

ويأتي إعلان أكبر وكالة استخبارات في المملكة المتحدة في إطار حملة التوظيف وأطلقت لهذا الغرض صفحة جديدة على موقع أكبر شبكة احترافية في العالم عبر الإنترنت للتواصل المهني LinkedIn.

Advertisement

وقالت الوكالة في بيان لها يوم الأربعاء الماضي إن اللغز، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الفنان جاستن إيغلتون، "يستهدف أولئك الذين يفكرون ويرون العالم بطريقة مختلفة والذين يمكنهم تقديم منظور جديد لحل المشكلات".





وأشارت في البيان إلى أن "الألغاز هي جوهر عملنا الحيوي".. وأضافت "تمثل هذه المهارات جذورنا التاريخية في التشفير والتعمية وتظل مهمة لمهمتنا المعاصرة المتمثلة في الحفاظ على أمان البلاد."



من جهتها، اعتبرت آن كيست بتلر، مديرة وكالة GCHQ، أن الوكالة تحتاج إلى "المزيج الصحيح من العقول" للتعامل مع تحديات عالم معقد.



وأردفت: "بالنسبة لنا، هذا يعني جلب أشخاص من خلفيات مختلفة، وخبرات مختلفة، ورؤى مختلفة، ومعرفة مختلفة، وإنشاء فريق حيث يمكننا جميعا أن نقوم بدورنا... بالنسبة لنا، من الواضح أن هذا التنوع يمثل مهمة بالغة الأهمية".



يشار إلى أن الوكالة نشرت إجابة اللغز على صفحتها الجديدة في LinkedIn.

(RT)