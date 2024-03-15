ذكر موقع "Responsible Statecraft" أن "حرب إسرائيل على غزة أصبحت حرباً دولية مع توسعها في البحر الأحمر في تشرين الثاني. وبالتالي، فإن هذا المسطح المائي، الذي يشكل أهمية بالغة من وجهة نظر التجارة العالمية، أصبح "عسكرياً" على نحو متزايد. لقد انقسم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ردود أفعالهم تجاه الأزمة الأمنية في البحر الأحمر، وقد فضلت بعض الدول في التحالف عبر الأطلسي اتباع نهج أكثر عسكرية في التعامل مع هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن التجارية، لكن آخرين حذروا من أن مثل هذا الإجراء لا يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات".

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وبحسب الموقع، "ابتداءً من 12 كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم غير عملياتي من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، في قصف العشرات من أهداف الحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن، وتلا ذلك جولات أخرى من القصف، كما وتواصل واشنطن ولندن هذه الضربات ضد أنصار الله. ومع ذلك، رفضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بشكل خاص المشاركة في تلك العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، بينما اختارت بدلاً من ذلك اتباع نهج أكثر دبلوماسية تجاه الأزمة الأمنية في البحر الأحمر".

وتابع الموقع، "إن العضو الأكثر معارضة بشدة لمثل هذا التدخل العسكري الغربي ضد أنصار الله هو تركيا، حيث ذهب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حد اتهام واشنطن ولندن بـ"محاولة تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء". ينبغي فهم ملاحظة أردوغان جزئياً على الأقل في سياق السياسة الداخلية التركية في وقت يشعر فيه قسم كبير من عامة الناس بالغضب إزاء المذبحة الصناعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وقالت بتول دوغان أكاس، الأستاذة المساعدة في العلاقات الدولية في جامعة أنقرة، في مقابلة مع الموقع، إنه في مجال وسائل التواصل الاجتماعي التركية بشكل خاص، هناك "اتجاه متزايد لتمجيد حرب الحوثيين ضد إسرائيل". وأوضحت أن هناك نقصًا عامًا في المعرفة بين عامة الناس في تركيا عن الحوثيين، ولكن هناك أيضًا اعتقاد مشترك بأن الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية يجب أن تدعم غزة، وهو ما يرى العديد من الأتراك أن الحوثيين يفعلونه".

وأضاف الموقع، "أضافت دوغان أكاس أن أردوغان حرص على انتقاد بعض حلفاء تركيا الغربيين التقليديين لعدم اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل رداً على سلوكها في غزة منذ تشرين الأول، بينما استخدمت، ما تعتبره أنقرة، قوة غير متناسبة ضد الحوثيين رداً على هجماتهم البحرية. وعلى الرغم من أن تصريحات أردوغان تهدف في كثير من الأحيان إلى الاستهلاك المحلي، إلا أن الرئيس التركي ومسؤولين رفيعي المستوى في أنقرة يشعرون بالقلق بشأن العمل العسكري الأميركي البريطاني في البحر الأحمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية التي قد تخاطر بإدخال الناتو إلى صراع أكبر بكثير".

وبحسب الموقع، "قال باتو جوشكون، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون التركية بمعهد صادق، للموقع، إنه "ليس من مصلحة أنقرة أن تتصاعد الأزمة، ولن تستفيد تركيا من جهد جماعي لمهاجمة أهداف الحوثيين نظراً لرغبة أردوغان في البقاء على مسافة واحدة من أطراف الصراع". وأضاف: "من المرجح أن يثير المسؤولون الأتراك هذه المخاوف في اجتماعات الناتو أيضًا". وتابع قائلاً: "تركيا ليست طرفًا مباشرًا في الأعمال العدائية المتزايدة في البحر الأحمر، وقد تبنت في جوهرها موقف الحياد النشط. وسارعت الحكومة إلى التقليل من أهمية الحادث الذي صعد فيه قراصنة مرتبطون بالحوثيين على متن سفينة متجهة إلى تركيا واحتجزوها".

وتابع الموقع، "إن تركيا، باعتبارها قوة بحرية لها مصالح راسخة في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، لديها مصالح كبيرة في نتائج الأزمة الأمنية والعسكرة في البحر الأحمر. ويدفع الاقتصاد التركي ثمن زيادة تكاليف الشحن مع إعادة توجيه سفن الحاويات الكبيرة لتجنب البحر الأحمر تمامًا بسبب الهجمات البحرية الحوثية. ويجب الآن أن تمر التجارة بين تركيا ودول الشرق الأقصى مثل الصين، التي تعد المورد الأول للسلع لتركيا، حول جنوب إفريقيا وعبر مضيق جبل طارق بدلاً من باب المندب. كما أن الهند وماليزيا وكوريا الجنوبية مدرجة في قائمة أفضل 20 شريك استيراد لتركيا".

وبحسب الموقع، "في الشهر الماضي، وقعت تركيا والصومال على الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، وهي اتفاقية مدتها 10 سنوات يُزعم أنها تشرك أنقرة في تطوير وتدريب وتجهيز القوات البحرية الصومالية مع ترسيخ مكانة تركيا كحامية للساحل الصومالي والضامن النهائي للأمن البحري. وبناءً على هذا الاتفاق، وقعت تركيا والصومال اتفاقًا للتعاون الحكومي الدولي في مجال الطاقة في 7 آذار، مما سيعزز العلاقات الثنائية ويزيد من دور تركيا في القرن الأفريقي. ووفقًا لأحد المحللين المقيمين في مقديشو، سوف يصل التعاون الدفاعي والاقتصادي بين أنقرة ومقديشو إلى آفاق جديدة مع سيطرة أنقرة "الواسعة وغير المحدودة" في الصومال. ومن وجهة نظر إقليمية، تستعد تركيا لتكثيف أنشطتها باعتبارها جهة فاعلة مؤثرة بشكل متزايد في المشهد الأمني في خليج عدن، وهو ما يعني، كما أوضح جوشكون، أن "الأصول البحرية التركية ستكون الآن موجودة بالقرب من الأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر".

وتابع الموقع، "مع استمرار المعاناة أمنياً في البحر الأحمر نتيجة لتوسع الحرب في غزة، فمن المرجح أن تستمر أنقرة في انتهاج سياسات تهدف إلى تجنيب تركيا التورط بشكل مفرط، ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تشارك أنقرة في المبادرات التي يقودها الغرب والتي تهدف إلى "ردع" أنصار الله عن شن المزيد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ضد السفن. وبدلاً من التحالف مع واشنطن ولندن ضد الحوثيين، ستحاول تركيا تحقيق التوازن بين مختلف الجهات الفاعلة في اليمن والبحر الأحمر، مع وضع أنقرة أيضًا كمدافع عن الفلسطينيين في غزة".