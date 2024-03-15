السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح.. وهذا ما قاله عن الهدنة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن القاهرة تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.



وفي رسالة مسجلة، حذر السيسي من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية، وفق رويترز.

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وكان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد كرر تصريحاته بأن تنفيذ عملية عسكرية برية في رفح "أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف إسرائيل"، المتمثل في "القضاء على حماس".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت وكالة "رويترز" تفاصيل "تصور" قدمته حركة حماس للوسطاء في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي رفضه نتانياهو، معتبرا أنه يستند إلى "مطالب غير واقعية".



وقالت إنه "يتضمن مرحلة أولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف سجين فلسطيني".



ومن بين الفلسطينيين الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، "100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية". كما تشمل الصفقة الإفراج عن "المجندات النساء".



ووفقا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار، بعد أول تبادل للرهائن بالسجناء. أما المرحلة الثانية، فيتم خلالها "الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين"، وفق رويترز. وأضافت حماس أن التصور يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في تفاصيل.



واندلعت الحرب بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية. (العربية - سكاي نيوز)