في العالم العربيّ.. تعرفوا إلى "الدول الأكثر رخاءً"!

تصدّرت دول مجلس التعاون الخليجي، الدول العربية الأكثر رخاءً للعام 2023، وفق مؤشر الرخاء العالمي.

ومؤشر الرخاء العالمي هو تصنيف سنويّ يصدر عن معهد "ليغاتوم" البريطاني، ويعتمد على 104 معايير في تصنيفه موزعة على 12 فئة، من بينها الصحة والتعليم والحريات الشخصية والسلامة والأمن وبيئة الأعمال.

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وفي ما يلي قائمة بدول الخليج التي تتصدر مؤشر الرخاء عربياً:

- التصنيف العربي والعالمي:

1- الإمارات: الأولى عربياً - 44 عالمياً

2- قطر: الثانية عربياً - 46 عالمياً

3- الكويت: الثالثة عربياً - 60 عالمياً

4- البحرين: الرابعة عربياً - 62 عالمياً

5- سلطنة عُمان: الخامسة عربياً - 67 عالمياً

6- السعودية: السادسة عربياً - 79 عالمياً

7- الأردن: السابعة عربياً - 86 عالمياً

8- المغرب: الثامنة عربياً - 96 عالمياً

9- تونس: التاسعة عربياً - 99 عالمياً

10- الجزائر: العاشرة عربياً - 109 عالمياً

من هي الدول الـ5 الأولى ضمن التصنيف؟

1- الدنمارك: الأولى عالمياً

2- السويد: الثانية عالمياً

3- النرويج: الثالثة عالمياً

4- فنلندا: الرابعة عالمياً

5- سويسرا: الخامسة عالمياً

ما هي معايير المؤشر؟

جودة الإقتصاد - سهولة ممارسة الأعمال - تحقيق الأمن والرعاية الصحية والتعليم - بيئة الأعمال والحوكمة - الحريات الشخصية. (الخليج أونلاين)





