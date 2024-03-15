بعد تزايد الهجمات.. روسيا تعلن إحباط كل محاولات التوغل في أراضيها

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أعلنت روسيا اليوم الجمعة، أنها تصدّت لكل محاولات المقاتلين الموالين لأوكرانيا، السيطرة على أراض في مناطق تقع في الجانب الروسي من الحدود، بعد تزايد الهجمات هذا الأسبوع استباقا للانتخابات الرئاسية الروسية.وقالت وزارة الدفاع: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، من 12 حتى 14 آذار، أحبط جنود من القوات المسلحة الروسية، كل محاولات المسلحين الأوكرانيين للتوغل في أراضي منطقتي بيلغورود وكورسك التابعتين لروسيا الاتحادية".وأطلقت مجموعات مؤيدة لأوكرانيا شكّلها روس معارضون للكرملين حملوا السلاح دفاعا عن كييف، سلسلة هجمات على مناطق حدودية هذا الأسبوع، معلنة سيطرتها على قرية تيوتكينو في منطقة كورسك الروسية.وأضافت وزارة الدفاع في بيانها: "تمّت استعادة السيطرة على القرية بالكامل".تلك الهجمات جاءت، في وقت يتوقع بأن يمدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكمه بست سنوات إضافية نهاية الأسبوع، في انتخابات يرى الكرملين بأنها ستظهر بأن البلاد بأكملها تدعم هجومه على أوكرانيا. (سكاي نيوز)