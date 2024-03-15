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عربي-دولي

عضو في الديمقراطي الكردستاني يعرض "عوائق" زيارة أردوعان إلى بغداد

Lebanon 24
15-03-2024 | 05:35
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قال السياسي العراقي محمد زنكنة إنه لا يستبعد إلغاء الزيارة المحتملة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، إذا لم يتفق الطرفان على عدد من القضايا الإشكالية في علاقاتهما.
يوم الخميس الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات في بغداد. وفي ختام المحادثات صدر بيان مشترك، ذكر فيه أن العمل جار في التحضير لزيارة أردوغان إلى العراق، على أن تتم الزيارة بعد نهاية شهر رمضان (بعد منتصف نيسان).
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وأضاف زنكنة، وهو من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني: "هناك العديد من المشاكل الصعبة، تواجه أنقرة وبغداد: القضايا المتعلقة بالأمن بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية)، ومشاكل الموارد المائية، وتسلل المسلحين عبر الثغرات الحدودية لارتكاب عمليات ضد تركيا، وكذلك العمليات المستمرة للجيش التركي في العراق. أعتقد أن كل هذه القضايا تتم مناقشتها بين الطرفين".
وأشار زنكنة  إلى أنه "لا يمكن حل كل هذه المشاكل، في اجتماع واحد أو اجتماعين، وقد لا يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق أو إيجاد أساس مناسب له، لذلك قد يتم إلغاء أو تأجيل زيارة أردوغان إلى العراق".
وشدد هذا السياسي العراقي، على أن الاعتقاد السائد بأن حكومة كردستان العراق ترعى حزب العمال الكردستاني هي فكرة خاطئة.
وأشار إلى أن "كردستان العراق هي المنطقة الأكثر معاناة من حزب العمال الكردستاني، حيث يسيطرون الآن على حوالي 200 قرية في منطقة زاخو وحوالي 600 قرية في دهوك وعلى الحدود". (RT)
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