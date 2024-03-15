بالفيديو: سفينة مساعدات إسبانية تصل إلى شواطئ غزة

شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة، صباح اليوم الجمعة، سفينة المساعدات الأولى التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية، والتي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو القطاع، وهي تقترب من سواحله.

ونشرت وكالة فرانس برس، مشاهد أظهرت السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية، وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.



وتحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة، المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحماس، وفق المنظمة.

وأبحرت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص الثلاثاء الماضي، في تجربة أولى لإطلاق مسار بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.