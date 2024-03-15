بالفيديو: سفينة مساعدات إسبانية تصل إلى شواطئ غزة

شوهدت قبالة شاطئ مدينة غزة، صباح اليوم الجمعة، سفينة المساعدات الأولى التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية، والتي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو القطاع، وهي تقترب من سواحله.
ونشرت وكالة فرانس برس، مشاهد أظهرت السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية، وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.
وتحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة، المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحماس، وفق المنظمة.
وأبحرت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص الثلاثاء الماضي، في تجربة أولى لإطلاق مسار بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.
وتُعد "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن إحدى المنظمتين غير الحكوميتين المشرفتين على العملية.
ودشنت السفينة ممرًا بحريا من قبرص إلى القطاع الذي يرزح تحت حصار مطبق منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول الماضي، بين إسرائيل وحماس وأدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وردّاً على الهجوم، توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وهي تنفّذ في القطاع حملة عسكرية أسفرت عن دمار هائل وعن استشهاد 31341 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. (سكاي نيوز)