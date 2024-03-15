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عربي-دولي

الجيش الكوري الشمالي يزود بدبابات تحاكي "أبرامز" الأميركية

Lebanon 24
15-03-2024 | 05:57
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بدأ الجيش الكوري الشمالي باستلام أولى الدفعات من دبابة M-2020 المحلية الصنع.
وقد ظهرت تلك الدبابات في التقارير المصورة التي نشرتها وكالة التلغراف المركزية لكوريا الشمالية، حيث شاركت تلك الدبابات التي تشبه "أرماتا" الروسية و М1 Abrams الأميركية" في الوقت نفسه لأول مرة في السباقات التي يقيمها الجيش الكوري الشمالي.
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وقد تأكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون شخصيا من إمكانات الدبابة عندما استقلها.
 
وقد كشف عن دبابة М-2020 لأول مرة عام 2020 في العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ. وتختلف М-2020 جذريا عن سابقتها "تشونما – 2016" التي تعتبر نموذجا مطورا لـ"تي-62" التي صنعت في كوريا الشمالية بترخيص من الاتحاد السوفيتي.
 
 
وقد يزيد الوزن القتالي للدبابة عن 50 طنا. وتتكون دروعها من طبقات، وتمت تقويتها بأجهزة الحماية الدينامية. ويجري في الوقت الراهن اختبار منظومة قادرة على التصدي لمختلف الوسائل المضادة للدبابات، ستستخدمها الدبابة.
 
ويعتقد الخبراء أن الدبابة الجديدة مزودة بمدفع عيار 125 ملم وأسلحة موجهة، ومن بينها الصواريخ الموجهة بالليزر التي تطلق من حاوية منصوبة في الجانب الأيمن للدبابة. وبلغت قوة محرك الدبابة ما لا يقل عن 1200 حصان، وسرعتها القصوى 65 كلم/ساعة وطاقمها 4 أفراد. ويشار إلى أن كوريا الشمالية قد أنشأت مصنعا خاصا ينتج دبابات М-2020. 
(RT)
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