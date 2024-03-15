نقل رجل إلى المستشفى... انهال عليه شخص بالفأس في وسط الشارع وحالته حرجة

اعتقلت الشرطة الروسية في جمهورية خاكاسيا شرقي البلاد رجلا انهال بالفأس على خصمه إثر شجار بينهما في أحد شوارع مدينة أباكان.





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وذكرت مصادر محلية أن الاعتداء أسفر عن إصابة 3 أشخاص آخرين. (روسيا اليوم) وأعلنت الشرطة نقل المجني عليه إلى المستشفى وأنه بحالة حرجة.وذكرت مصادر محلية أن الاعتداء أسفر عن إصابة 3 أشخاص آخرين. (روسيا اليوم)