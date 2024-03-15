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عربي-دولي

نقل رجل إلى المستشفى... انهال عليه شخص بالفأس في وسط الشارع وحالته حرجة

Lebanon 24
15-03-2024 | 06:17
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اعتقلت الشرطة الروسية في جمهورية خاكاسيا شرقي البلاد رجلا انهال بالفأس على خصمه إثر شجار بينهما في أحد شوارع مدينة أباكان.
وأعلنت الشرطة نقل المجني عليه إلى المستشفى وأنه بحالة حرجة.

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وذكرت مصادر محلية أن الاعتداء أسفر عن إصابة 3 أشخاص آخرين. (روسيا اليوم)
 
 
 

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