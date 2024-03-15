في كافة أنحاء العالم... ما الذي أصاب نظام عمل "ماكدونالدز"؟

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تتزايد التقارير عن تعطل الخدمة في مطاعم ماكدونالدز في كافة أنحاء العالم، مما يؤدي إلى إغلاق المطاعم وأثار شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت شركة ماكدونالدز في اليابان على موقع إكس، إنّ "العمليات متوقفة مؤقتًا في العديد من متاجرنا في كافة أنحاء البلاد".وأبلغ موقع "داون ديتيكتور" أيضًا عن ارتفاع كبير في المشكلات المتعلقة بتطبيق ماكدونالدز في الساعتين الماضيتين.وأفادت وسائل إعلام أن العملاء من أستراليا إلى المملكة المتحدة اشتكوا من مشكلات تتعلق بالطلب، بما في ذلك عميل نشر صورة على تطبيق إكس تفيد بأن الكشك غير متاح. (سكاي نيوز)