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عربي-دولي

خطوة تجعلك موظفاً في "الإستخبارات البريطانية".. إقرأ هذا الخبر!

Lebanon 24
15-03-2024 | 06:59
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هل لديك رغبة ملحة في أن تكون جيمس بوند حقيقي قادم؟ تبحث GCHQ، وهي أكبر وكالة استخبارات في المملكة المتحدة، عن مجندين جدد حيث نشرت لغزاً مرئياً جديداً لاختبار مهارات أي شخص مهتم بالوظيفة.

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وبينت الوكالة أن هناك 13 دليلاً للحروف التي تتكون منها الرسالة، وحل اللغز نشرته الوكالة على صفحتها بموقع لينكد إن.

ويعد هذا اللغز جزءاً من حملة التوظيف التي تقوم بها الوكالة، والتي تقول إنها تقدم عدداً من المهن المختلفة، وبعضها لا يتطلب درجة علمية.

وقالت الوكالة في بيان، الأربعاء، إن اللغز، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الفنان جاستن إيغلتون، "يستهدف أولئك الذين يفكرون ويرون العالم بشكل مختلف والذين يمكنهم تقديم منظور جديد لحل المشكلات".

وتابعت الوكالة في بيانها: "الألغاز هي جوهر عملنا الحيوي.. تمثل هذه المهارات جذورنا التاريخية في التشفير والتشفير وتظل مهمة لمهمتنا المعاصرة المتمثلة في الحفاظ على أمان البلاد".
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