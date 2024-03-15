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مشاهد مؤلمة جداً لـ"طوابير الخبز" في غزة.. صورٌ تقشعر لها الأبدان!

Lebanon 24
15-03-2024 | 07:10
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يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.

وبينما يحاول بعض الفلسطينيين في قطاع غزة توفير الطحين وصنع الخبز في منازلهم، يقوم الآلاف بالاصطفاف في طوابير طويلة للغاية أمام المخابز، التي لا يزال بعضها يعمل رغم القصف.
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وأظهرت مشاهد بثتها وكالة "الأناضول" صوراً "مؤلمة" للطوابير أمام أحد مخابز مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أن الوضع في قطاع غزة آخذ بالانهيار والوصول إلى مستوى المجاعة في حال واصل الاحتلال حصاره المطبق، ومنعه دخول المساعدات، إلا باستثناء الإنزالات الجوية التي لا توفر احتياجات القطاع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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