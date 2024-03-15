بالصور... عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية!

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لعرسان استهلّوا زفافهم بالتصويت في الانتخابات الروسية، لاختيار رئيس للبلاد.وتوجهت مجموعة من العرسان إلى مركز الاقتراع رقم 207 في مدينة كوستروما في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.وقالت لجنة الانتخابات الإقليمية: "اليوم اتخذ ناخبونا العرسان قرارا مهما مرتين، حيث صوتوا وسجلوا عقود زواجهم". (روسيا اليوم)