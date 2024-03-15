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عربي-دولي

بالصور... عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية!

Lebanon 24
15-03-2024 | 08:47
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لعرسان استهلّوا زفافهم بالتصويت في الانتخابات الروسية، لاختيار رئيس للبلاد.

وتوجهت مجموعة من العرسان إلى مركز الاقتراع رقم 207 في مدينة كوستروما في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
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وقالت لجنة الانتخابات الإقليمية: "اليوم اتخذ ناخبونا العرسان قرارا مهما مرتين، حيث صوتوا وسجلوا عقود زواجهم". (روسيا اليوم)
 
عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)
 
 
عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)
 
عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)

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