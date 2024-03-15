Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يوافق على عملية عسكرية برفح

Lebanon 24
15-03-2024 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1175432-638461125601433216.png
Doc-P-1175432-638461125601433216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم كل التحذيرات الدولية من خطورة الأمر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسلرائيلي بينيامين نتنياهو، أن الأخير وافق على خطط العمليات العسكرية في رفح.

وأعلن المكتب في بيان الجمعة، أن رئيس الوزراء وافق على خطط عملية رفح، لافتا إلى أن الجيش يستعد لإجلاء السكان منها، في إشارة منه إلى مئات النازحين المكتظين في المنطقة.
Advertisement

كما تابع أن طموحات حماس بشأن الأسرى لا تزال غير واقعية، في إشارة منه إلى المقترح الذي قدمته الحركة اليوم.

إلى ذلك، أعلن أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى الدوحة بعد اجتماع مجلس الوزراء. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:41 | 2024-03-15
14:40 | 2024-03-15
14:20 | 2024-03-15
14:05 | 2024-03-15
13:50 | 2024-03-15
13:45 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24