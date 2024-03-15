نتنياهو يوافق على عملية عسكرية برفح

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رغم كل التحذيرات الدولية من خطورة الأمر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسلرائيلي بينيامين نتنياهو، أن الأخير وافق على خطط العمليات العسكرية في رفح.وأعلن المكتب في بيان الجمعة، أن رئيس الوزراء وافق على خطط عملية رفح، لافتا إلى أن الجيش يستعد لإجلاء السكان منها، في إشارة منه إلى مئات النازحين المكتظين في المنطقة.كما تابع أن طموحات حماس بشأن الأسرى لا تزال غير واقعية، في إشارة منه إلى المقترح الذي قدمته الحركة اليوم.إلى ذلك، أعلن أن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى الدوحة بعد اجتماع مجلس الوزراء. (العربية)