مصدر دبلوماسي يكشف: جهود الوساطة لهدنة في غزة تأخذ منحى إيجابياً

فيما أعلنت حركة حماس أمس الخميس تقديمها تصوراً شاملاً للوسطاء في مصر وقطر للاتفاق مع إسرائيل، كشف مصدر دبلوماسي أن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تأخذ منحى إيجابياً.



وقال المصدر، اليوم الجمعة، إن "جهود الوساطة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة تتحرك باتجاه إيجابي، لكنها لم تصل إلى مبتغاها بعد"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأميركية.

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إلى ذلك صرّح مسؤول في حماس لفرانس برس، اليوم، أن الحركة قدمت إلى الوسطاء مقترحاً للتهدئة في غزة، يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.



كما تتضمن المرحلة الأولى بشكل خاص، بحسب المصدر، هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، لقاء إطلاق معتقلين فلسطينيين.

وأضاف أن المرحلة الثانية يجب أن تفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة والإفراج عن جميع الرهائن لدى الحركة مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين.



بالتزامن أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مجلس الحرب قرر إرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات حول صفقة التبادل بعد رد حماس.

يشار إلى أنه بوقت سابق اليوم، أفادت المعلومات أن حماس عرضت على الوسطاء تصوراً لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية".



كما أشار اقتراح حماس إلى أن عدد الـ100 أسير فلسطيني الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية سيقابله إطلاق سراح "المجندات النساء"، وفقاً لرويترز.



كذلك، نص المقترح على موافقة حماس على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للأسرى. (العربية)