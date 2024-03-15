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عربي-دولي

في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. امرأة تشعل النار في مركز اقتراع في موسكو (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2024 | 09:58
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أشعلت امرأة النار في عازل داخل مركز اقتراع في جنوب موسكو، الجمعة، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية ومستقلة.

وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن "امرأة أشعلت النار في عازل" داخل أحد مراكز الاقتراع في العاصمة.
 
فيما نشرت وكالة "سوتا" المستقلة مقطع فيديو يظهر امرأة تتجه نحو عازل قبل أن تخرج من ورائه بهدوء بينما كانت النيران تشتعل فيه.

وأشارت "سوتا" إلى أن الحادث وقع في منطقة مارينو في جنوب العاصمة.
 
وأوضحت أنه تم إخماد الحريق بسرعة واحتجاز المرأة على الفور، مضيفة أنه تم إغلاق مركز الاقتراع مؤقتا بسبب الدخان. (سكاي نيوز عربية) 
 
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