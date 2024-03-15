نتنياهو يُصادق على خطة إجتياح رفح

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صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على خطط العملية في رفح والجيش يستعدّ لها، كما يستعد لإخلاء السكان والنازحين من رفح".وأضاف البيان أن "وفدا إسرائيليا سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل". (روسيا اليوم)