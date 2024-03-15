إيطاليا: إرسال قوات إلى كييف يهدد بنشوب حرب عالمية ثالثة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الناتو لا ينبغي أن يرسل قوات إلى أوكرانيا، لأن هذا يهدد بحرب عالمية ثالثة.

ونقلت قناة "RAI News 24" عن الوزير قوله: "أعتقد أن الناتو لا ينبغي أن يدخل في (الصراع) في أوكرانيا، وآمل ألا يذهب أي من طرف للقتال".

وأوضح أنه "في حال الدخول في حرب مع روسيا، هناك خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأشار تاياني إلى أن كييف تتلقى مساعدات عسكرية واقتصادية ودعما فنيا.

وأضاف: "لكن يبدو لي أنه من الخطأ الذهاب إلى الحرب، وجميع الإيطاليين، مثل الأشخاص العقلاء، لا يريدون ذلك".

( روسيا اليوم)