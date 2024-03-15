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عربي-دولي

مسؤول أميركي يكشف عن خطر الأسلحة النووية الروسية: تهديد مستمر

Lebanon 24
15-03-2024 | 12:14
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كشف آمر القيادة الشمالية للقوات الأمريكية غريغوري غيلو أن روسيا الاتحادية تمتلك أكبر ترسانة في العالم من الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الغواصات النووية الروسية من فئة سيفيرودفينسك، ستكون بمثابة تهديد مستمر للبنية التحتية الحيوية في معظم أنحاء أميركا الشمالية.
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وأضاف غيلوت، أن "روسيا تخطط لدخول 12 غواصة من طراز سيفيرودفينسك في الخدمة، ونشرها في المحيطين الأطلسي والهادئ"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الخطوة، ستسمح للبحرية الروسية بالتهديد المستمر للبنية التحتية الحيوية في معظم أنحاء أمريكا الشمالية".

وأشار غيلوت في شهادته أمام الكونغرس إلى أنه: "سيصبح التهديد أكثر حدة في وقت لاحق من هذا العقد، عندما يتم تسليح الغواصات النووية سيفيرودفينسك بصواريخ زركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وحتى الآن، لدى البحرية الروسية أصلا أربع غواصات من مشروع "ياسين" في الخدمة هي، الغواصة النووية "سيفيرودفينسك" (الرمز 885)، "قازان" (الرمز 885M)، "نوفوسيبيرسك" (الرمز 885M)، "كراسنويارسك" (الرمز 885M)، وجميعها مزود بصواريخ أونيكس وكاليبر، ومن المنوي أن تكون غواصات هذا المشروع مسلحة بالزركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.(عربي21)
المصدر: عربي21
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