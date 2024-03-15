Advertisement

عربي-دولي

خلال الإفطار.. مجزرة إسرائيلية بحق نازحين فلسطينيين في غزة

Lebanon 24
15-03-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1175489-638461241210653298.jpg
Doc-P-1175489-638461241210653298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقت الإفطار بالتمام، أفادت معلومات عن تنفيذ العدو الإسرائيلي مجزرة حرب جديدة تمثلت باستهداف منزل يعجّ بالنازحين في غزة.

وفي التفاصيل فقد استشهد فلسطيني على الأقل وجرح أكثر من 20 بقصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "الأي" المكتظ بالنازحين من عائلتي "حبوش" و"أبو لبن" داخل حي التفاح بغزة، حسب ما أفادت قناة فلسطين اليوم.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:41 | 2024-03-15
14:40 | 2024-03-15
14:20 | 2024-03-15
14:05 | 2024-03-15
13:50 | 2024-03-15
13:45 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24