خلال الإفطار.. مجزرة إسرائيلية بحق نازحين فلسطينيين في غزة

على وقت الإفطار بالتمام، أفادت معلومات عن تنفيذ العدو الإسرائيلي مجزرة حرب جديدة تمثلت باستهداف منزل يعجّ بالنازحين في غزة.



وفي التفاصيل فقد استشهد فلسطيني على الأقل وجرح أكثر من 20 بقصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "الأي" المكتظ بالنازحين من عائلتي "حبوش" و"أبو لبن" داخل حي التفاح بغزة، حسب ما أفادت قناة فلسطين اليوم.

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